〔外汇期权〕盘初淡静持稳,观望欧洲央行及欧盟峰会--IFR

IFR伦敦12月8日电---周四盘初淡静,市场观望欧洲央行会议及明天的欧盟峰会.一周期欧元/美元波动率持稳15.0%附近,一个月期略低於14.0%,三个月期报15.0%,一年期报15.4%.

实际波动率下滑,因此,若欧洲传出好结果,应该会使短天期波动率进一步下跌,但现汇涨势将使更多空仓遭轧,可能引发新一波上档的空头回补.

一个月期/delta值为0.25的风险逆转指标报2.1%,偏向欧元卖权,11月初的纪录高位为4.2%.

澳元/美元波动率仍承压,现汇在近期区间高端交投--一个月期价平波动率在亚洲时段逼近14.9%,但过去几天跌势已放缓.一年期价平波动率本周下跌0.2个百分点,至16.8%.

英镑/美元及欧元/英镑波动率仍获支撑,12月15日瑞士央行会议逼近,瑞郎贬值疑虑延烧.一个月期价平波动率约10.0%.

美元/日圆隐含波动率仍疲软,因现汇迟滞,且实际波动率更低.一个月期价平波动率昨天触及四年新低7.8%,相较於小时实际波动率6.5%,如果现汇持续受到压抑,还有进一步下跌可能.(完)