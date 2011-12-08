《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦12月8日电---以下为瑞银分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:焦点放在1.3334,若跌破将下看1.3259.阻力在1.3487.

美元/日圆:阻力在78.11,其上为78.29.关键支撑在77.30.

英镑/美元:趋势为横盘整理,支撑在1.5561,若失守将下看1.5526.阻力在1.5726,其上为1.5780.

美元/瑞郎:阻力在0.9331,若升破将上看0.9401.支撑在0.9165.

澳元/美元:若攻克1.0328,将上看1.0447.支撑在1.0151.

纽约 当日 今年来 2010年

0820GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3419 1.3412 +0.05 +0.31 1.3377

美元/日圆 JPY= 77.58 77.66 -0.10 -4.40 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 104.10 104.15 -0.05 -4.14 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.9219 0.9236 -0.18 -1.24 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5700 1.5710 -0.06 +0.65 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0086 1.0092 -0.06 +1.19 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0288 1.0286 +0.02 +0.83 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.7803 0.7792 +0.14 +0.15 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 79.820 79.890 -0.09 -3.91 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 60.570 60.530 +0.07 -4.24 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 121.79 122.01 -0.18 -3.84 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.3172 1.3187 -0.11 +0.42 1.3117

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 龚芳;审校 艾茂林

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