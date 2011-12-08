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亚洲 | 2011年 12月 8日 星期四 16:58 BJT

〔台湾债市〕100/9R期10年公债中,证券业卖超10.5亿台币

路透台北12月8日电---台湾柜台买卖中心周四公布,债券等殖成交系统中,10年增额公债100/9RA00109R=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 15.00 5.50 +9.50

票券业 1.00 0.00 +1.00

证券业 15.50 26.00 -10.50(完)

--记者 董永年; 审校 杨淑祯

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