更正:《综述》台湾11月出口数据恶化料加重央行月底降息压力

(更正:内文第八段,11月进口较上年同期"衰退"10.4%,非"成长",且"逊於"市场预期的成长2.1%.)

* 台湾11月出口年增率仅为1.3%,接近零增长

* 从地区或产品类别来看,出口情况恶化

* 金融市场多数仍认为月底央行利率不动,惟降息压力大增

记者 高洁如

路透台北12月8日电---台湾11月出口年增率仅剩1.3%,已接近零增长,创下2008年金融海啸以来最差.不论从出口地区或产品类别来看,当月出口需求都降到低档,市场由此对於实体经济的增长出现疑虑.

尽管目前多数金融市场人士仍然认为,台湾央行第四季有较大可能将利率维持在1.875%的水位.但随着中国调降存款准备率以及各国央行的宽松货币政策相继出笼,央行月底降息的压力已愈形加大.

"央行降息压力肯定会有的,只不过我认为台湾降息的空间实质不大,主要还是实质利率不高."星展银行分析师马铁英称.

马铁英进一步指出,台湾央行降息的政策操作空间不大,主要还是08年海啸之後来央行升息步骤太慢了,且若观察央行在公开市场操作的情况,也还没有大幅放宽流动性的迹象.

台湾目前一年期定存利率约在1.3%,与通膨率相较,实质利率约在零附近.

瑞银(UBS)11月29日的报告中预估,台湾明年的经济增长将放缓到仅有1.5%,这将令台湾央行在今年第四季和明年第一季各降息半码(0.125个百分点).

不过,包括星展银行、花旗银行、渣打银行、凯基投顾、台新投顾等多家本地或外商金融机构,仍然认为台湾央行仍将在29日的第四季理监事会议上,维持利率不变,重贴现率将维持在1.875%.

台湾财政部周四公布,11月出口金额较上年同期成长1.3%,远低於市场预估的7.6%,且为2009年10月以来最差表现,对欧美及中国出口均转为衰退;当月进口则较上年同期衰退10.4%,逊於市场预期的成长2.1%.11月贸易收支为顺差32亿美元,上月为顺差33.2亿美元.

**降息或财政政策?**

台新投顾分析师王凯民则认为,央行目前的压力应该是让汇率走低,提振出口,"降息主要还是刺激民间投资和消费,...而且现在降息效果对提振投资的效果并不大."

他进一步补充,台湾目前的消费情况还不差,民间投资则是因为去年的基期高,今年呈现了负成长.他并认为,民间投资减弱主要还是因为国际景气变坏,且还在趋缓当中.

马铁英则是认为,此时此刻财政政策才是解药.

"政府虽然有提出提振景气因应方案,但多是用原先的政府预算.可能还是要等到明年1月14日的总统大选过後,政府才会有较大幅的动作.

台湾官方估计,今年经济成长率为4.51%,明年放缓至4.19%.民间消费年增率3.4%,民间投资则呈现负2.75%的年衰退率.

**进出口增长都明显放缓**

11月出口转坏,除了对各大地区都呈现衰退之外,若由货品别来看,台湾最主要的电子产品、资讯与通讯产品等十大货品当月出口均较上月衰退.

"主要由外部驱动的台湾经济,已明显感受到全球需求疲弱的冲击."穆迪分析驻悉尼总经分析师KATRINA ELL称.

财政部统计长林丽贞称,"对中国是面板出口衰退很大,欧洲则是电子和资通产品少了很多."而以往正常的情况下,出口的旺季是第四季,不过今年显然不是.

她并表示,11月的电子产品出口较上月减少7.4亿美元,主要在积体电路的出口少了很多.至於今年以来包括DRAM(动态随机存取记忆体)、太阳能电池、LED等等产业景气不佳,也拖累了电子产品出口增幅.(完)