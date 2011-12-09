〔台湾个股〕台积电中科12寸厂第三期动土,预计2013年加入20奈米投产行列

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台中12月9日电---全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)的晶圆十五厂(Fab15)第三期周五举行动土,预计2013年加入最先进的20奈米投产行列.整个F15厂较原订的2015年,提早完成. 位於台中科学园区的Fab15为台积电第三座12寸超大型晶圆厂(Giga-Fab),预计总投资金额将逾3,000亿台币,规划总产能为每月10万片晶圆.去年7月动土的第一期厂房已进入28奈米试产,预期第一季量产. 第二期厂房已完成厂房结构,原计划的第四期则并入今日动土的第三期,将投入更先进的20奈米制程,规划产能规模为每月4万片晶圆,将为台积电第二座具20奈米制程的基地. "晶圆15厂第三期计划的启动,是台积先进技术发展及先进产能扩充的重要一环,"董事长暨总执行长张忠谋在为新厂上香祝祷後致词称. 目前40及28奈米制程已占台积电营收27%.28奈米制程已正式进入量产及出货.全球晶片大厂AlteraALTR.O、NVIDIA(NVDA.O)、Qualcomm(QCOM.O)、Xilinx(XLNX.O)及AMDAMD.N都正与台积电合作28奈米制程,将推出更高效能且节能的晶片. 台积电预估已经有客户排队的28奈米制程,第四季将达到营收的2%,明年下半年则将超过10%,对於单位平均生产成本更低的28奈米非常乐观. 本地时间中午12:25时,台积电下跌2.36%,报74.50台币;大盘加权股价指数.TWII则跌0.93%. 张忠谋在10月底的业绩说明会上曾表示,预期明年全球半导体市场将仅成长3-5%,高於今年的1%;而台积电明年营收成长幅度则是会比半导体市场高出几个百分点.而他上周进一步指出,预估明年逻辑晶片市场将成长6-7%,而他对台积电当然有高於此成长率的"期待". 张忠谋今日在动土後记者会重申,先前表示全球经济在未来一两年不会改善,以及这波半导体景气不会比2008年坏的看法,都没有改变. "我对mobile(行动装置)尤其抱着希望,对台积电在智慧型手机及平板电脑(用晶片)的市占率感到很兴奋,这部份会成长很高." 台积电先前表示第四季营收将持续下滑,较上季减约1.4-3.3%;而在明年需求仍存变数下,台积电将以削减资本支出及加速更先进的制程来因应. 在全球记忆体晶片市场领先的韩国三星电子(005930.KS),在2005年也切入晶圆代工业务,并取得苹果(AAPL.O)iPhone及iPad的处理器订单.三星电子本周宣布其位於美国奥斯汀、斥资36亿美元的新厂,已在五个月的时间达到产能满载,每月4万片晶圆. 三星新厂主攻应用处理器等逻辑晶片,与台积电打对台;至於三星位於奥斯汀的另一旧厂则是生产NAND型快闪记忆体.三星凭藉其在记忆体市场的龙头地位,进一步打造逻辑晶片版图,未来所能提供的整合性服务,已被视为可能威胁台积电的对手. 国际研究暨顾问机构Gartner本周最新展望报告指出,2012年全球半导体营收预估可达3,090亿美元,年增率由上一季预测的4.6%下修为2.2%.(完) 参看台积电相关新闻,请点选[2330.TW-CMN] --记者 张雅菁;审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。