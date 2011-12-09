〔台股业绩〕台积电11月营收按年减1.4%,按月则下滑5.4%

欧洲已公布经济指标--2017/2/10
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.5 p +0.4 r +1.8 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第三季 0.3
路透台北12月9日电---全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)周五公布,11月营收为352.2亿台币,较上年同期减少1.4%,较上月则衰退5.4%.
台积电10月底时表示,展望第四季,预估合并营收将约在1,030-1,050亿台币间,较第三季下滑约1.4-3.3%.而在明年需求仍存变数下,台积电将以削减资本支出及加速更先进制程来因应.[ID:nCT0412274]
该股今日收低2.88%,报74.1台币;大盘加权股价指数.TWII则跌1.28%.
台积电最近三个月营收(非合并)表现如下:
营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)
2011年11月 352.2 -5.4 -1.4
2011年10月 372.5 +13.3 -0.3
2011年9月 328.6 -11.3 -10.3 (完)
参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(www.tsmc.com/)
参看台积电相关新闻,请点选[2330.TW-CMN];台股业绩请点选[TW-RES-CMN]
--记者 董永年; 审校 林高丽
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.5 p +0.4 r +1.8 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第三季 0.3
“市场今日相当安静，因预期燃料油价格上升，”一名新加坡交易员表示，“当中比较大的成分在于市场人气...上涨没有实质理由。”
路透新加坡2月10日 - 亚洲汽油裂解价差周五创下一年高位每桶13.16美元，较上交易日上涨0.39美元，因需求强劲且炼厂即将进行维修。