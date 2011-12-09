〔台股业绩〕台积电11月营收按年减1.4%,按月则下滑5.4%

路透台北12月9日电---全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)周五公布,11月营收为352.2亿台币,较上年同期减少1.4%,较上月则衰退5.4%.

台积电10月底时表示,展望第四季,预估合并营收将约在1,030-1,050亿台币间,较第三季下滑约1.4-3.3%.而在明年需求仍存变数下,台积电将以削减资本支出及加速更先进制程来因应.[ID:nCT0412274]

该股今日收低2.88%,报74.1台币;大盘加权股价指数.TWII则跌1.28%.

台积电最近三个月营收(非合并)表现如下:

营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)

2011年11月 352.2 -5.4 -1.4

2011年10月 372.5 +13.3 -0.3

2011年9月 328.6 -11.3 -10.3 (完)

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