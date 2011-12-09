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亚洲 | 2011年 12月 9日 星期五 08:04 BJT

台湾经济指标预测--12月9日至2月20日

路透台北12月9日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据:

日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值

-------------------------------12月19日当周------------------------------------

12/20 1600 外销订单 11月 -- +4.38%(年变动率)

12/20 1600 季调失业率 11月 -- 4.30%

12/23 1600 工业生产 11月 -- +1.41%(年变动率)

-----------------------------12月26日当周----------------------------------------

12/26 1610 M2货币总计数 11月 -- +5.54%(年变动率)

12/27 1600 领先指标 11月 -- -0.2%(月变动率)

------------------------------1月2日当周-----------------------------------------

1/5 1600 外汇存底 12月底 -- 3,879.68亿美元

1/5 1600 消费者物价指数(CPI) 12月 -- +1.01%(年变动率)

-------------------------------1月9日当周(2012)------------------------------------

*1/9 1600 商品出口 12月 -- +1.3%(年变动率)

*1/9 1600 商品进口 12月 -- -10.4%(年变动率)

-------------------------------2月20当周(2012)------------------------------

2/20 1620 经常帐 第四季 -- 顺差102.1亿美元

-- 1600 央行理监事会议 第四季 -- 重贴现率1.875%

-- 1600 国内生产总值统计值 第四季 -- 统计值+3.42%(年变动率)

注:*代表新增.(完)

参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE

参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN]

--记者 高洁如; 审校 曾祥进

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欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

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