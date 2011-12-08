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亚洲 | 2011年 12月 9日 星期五 07:18 BJT

****日韩经济指标预测--12月9日-12月16日****

路透12月9日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-------------------------------12月5日当周----------------------------------

12月8日(四)

2350 日本GDP(较前季) 第三季修正值 +1.3% +1.5%

GDP环比年率 +5.2% +6.0%

2350 日本大型制造业景气判断指标(BSI) 第四季 -- 正10.3

12月9日(五)

无重要经济数据公布.

-------------------------------12月12日当周----------------------------------

12月11日(日)

2350 日本国内企业物价指数(较前月) 11月 -- -0.7%

(较上年同期) -- +1.7%

12月12日(一)

0500 日本消费者信心指数 11月 -- 38.6

2100 韩国进口物价(较上年同期) 11月 -- +16.0%

出口物价(较上年同期) -- +9.2%

12月13日(二)

2300 韩国失业率 11月 -- 3.1%

12月14日(三)

0430 日本工业生产修正值(较上月) 10月修正值 -- +2.4%

日本产能利用率指数(较上月) 10月 -- -3.6%

2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第四季 -- 正4

大型非制造业景气判断指数 -- 正1

日本短观小型制造业景气判断指数 -- 负12

小型非制造业景气判断指数 -- 负22

12月15日(四)

0300 韩国贸易收支(亿美元) 11月修正值 -- 顺差39.0

进口(较上年同期) -- +11.3%

出口(较上年同期) -- +13.8%

12月16日(五)

无重要经济数据公布.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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