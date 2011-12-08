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货币新闻 | 2011年 12月 9日 星期五 07:58 BJT

(重发)****美国与加拿大经济指标预测--12月9日-12月16日****

(重发以调整格式)

路透12月9日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------12月5日当周--------------------------------

12月9日(五)

1330 加拿大贸易收支(亿加元) 10月 顺差6 顺差12.5

进口 385.5 384.7

出口 395.0 397.2

1330 加拿大劳动生产率(较前季) 第三季 -0.2% -0.9%

1330 美国国际贸易收支(亿美元) 10月 逆差435 逆差431.1

1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 12月初值 65.5 64.1

现况指数 78.0 77.6

预期指数 57.5 55.4

1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 12月2日当周 -- 120.9

----------------------------------12月12日当周--------------------------------

12月12日(一)

1900 美国联邦预算(亿美元) 11月 赤字1,440 赤字984.7

12月13日(二)

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月10日当周 -- -2.3%

1330 美国零售销售(较上月) 11月 +0.5% +0.5%

扣除汽车的零售销售(较上月) +0.5% +0.6%

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月10日当周 -- +3.2%

1500 美国企业库存 10月 +0.3% 持平

1915 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定 -- 0-0.25%

12月14日(三)

1200 美国抵押贷款指数 12月9日当周 -- --

再融资指数 -- --

1330 美国进口物价 11月 +0.4% -0.6%

出口物价 +0.3% -2.1%

1330 加拿大领先指标 11月 -- +0.2%

1330 加拿大制造业销售(较上月) 10月 -- +2.6%

12月15日(四)

1330 加拿大产能利用率 第三季 -- 78.4%

1330 美国生产者物价指数(PPI)(较上月) 11月 +0.2% -0.3%

(较上年同期) +5.9% +5.9%

核心PPI(较上月) +0.2% 持平

(较上年同期) +2.8% +2.8%

1330 美国经常帐(亿美元) 第三季 赤字1,076 赤字1,180.0

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月10日当周 -- --

初请失业金人数四周均值(万人) -- --

续请失业金人数(万人) 12月3日当周 -- --

1330 美国纽约联储制造业指数 12月 2.15 0.61

1400 美国整体资本流动(亿美元) 10月 -- 净流入574

外资购买美国公债(亿美元) -- 845

1415 美国工业生产(较前月) 11月 +0.2% +0.7%

产能利用率 77.8% 77.8%

1500 美国费城联邦储备银行指数 12月 5.0 3.6

2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)

北美半导体设备订单出货比 11月 -- 0.74

12月16日(五)

1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 +0.1% -0.1%

(较上年同期) +3.5% +3.5%

扣除食品及能源的CPI(较前月) +0.2% +0.1%

(较上年同期) +2.1% +2.1%

1330 美国实质所得 11月 +0.1% +0.3%

1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 12月9日当周 -- --

-- 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 11月 -- +0.2%(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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