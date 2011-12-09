《台湾报摘》--工商时报12月9日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--财政部昨日公布11月进出口统计,贸易总额及进口金额出现近两年来首度衰退.国贸局表示,显示全球景气阴霾已笼罩台湾,其中资本设备进口大幅衰退32.4%,显示企业投资趋於保守,估计出口将走缓至明年.
* 其他:
--惠誉信评评估亚太科技业明年财务可能变化,特别关注泰国大水对个人电脑硬体制造业者带来的後遗症,认为业者面临零件库存短缺的冲击可能长达一年,还要迎战iPad、Kindle Fire等新主流产品抢市,造成生产量、营收双双衰退,是该产业罕见面临发展困难,更可能出现近10年首次负成长.
--行政院长吴敦义昨日指出,观光客来台,对台湾经济有益,在一年陆客来台总额不变的情况下,12月时每日陆客来台上限可自4,000人调整为5,000人.吴敦义说,陆客很喜欢来台湾看民主选举,放宽陆客来台人数,就可以将台湾民主的种子深深种在陆客心里.
--奢侈税冲击、欧美债信风暴危机造成房市成交量已连续近五个月萎缩,估计2011年全年的建物买卖移转登记栋数恐怕会跌破36万栋大关,并下探近八年来的新低.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 乔艳红
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。