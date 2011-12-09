《台湾报摘》--工商时报12月9日

--惠誉信评评估亚太科技业明年财务可能变化,特别关注泰国大水对个人电脑硬体制造业者带来的後遗症,认为业者面临零件库存短缺的冲击可能长达一年,还要迎战iPad、Kindle Fire等新主流产品抢市,造成生产量、营收双双衰退,是该产业罕见面临发展困难,更可能出现近10年首次负成长.

--行政院长吴敦义昨日指出,观光客来台,对台湾经济有益,在一年陆客来台总额不变的情况下,12月时每日陆客来台上限可自4,000人调整为5,000人.吴敦义说,陆客很喜欢来台湾看民主选举,放宽陆客来台人数,就可以将台湾民主的种子深深种在陆客心里.