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亚洲 | 2011年 12月 9日 星期五 08:16 BJT

〔日本数据〕11月M3货供额较上年同期增加2.5%--央行

路透东京12月9日电---日本央行周五公布,11月M3货供额较上年同期增加2.5%.

下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值,单位为百分比,部分前值可能已修正):

11月 10月 9月 上年11月

M2 +3.0 +2.8* +2.7 +2.6

M3 +2.5 +2.3 +2.3 +2.0

广义流动性 +0.2 +0.1* +0.3* +0.4

注:*为修正後数据.(完)

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--编译 李婷仪;审校 杜明霞

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