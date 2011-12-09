!!《台湾报摘》--经济日报12月9日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--欧洲央行(ECB)周四如外界预期,宣布调降基准利率1码至1%的低点,为连续第二度降息,不过并未表示将进场收购更多公债,令市场大失所望,导致欧洲股市由红翻黑,盘中急挫近2%,美股开盘下跌约1%.
* 其他:
--奇美电(3481.TW)联贷案和人事震荡余波荡漾,加上台湾面板厂屡被国际开罚,长期竞争力频受考验.业界传出,经济部长施颜祥正安排拜访奇美集团创办人许文龙,应该与促成面板业合并议题和奇美电联贷案有关.
--财政部公布11月全国赋税收入统计,11月实徵1,691亿台币,以营业税增加81亿台币最多,显示消费依然热络,营业税累计今年1月至11月实徵金额,创下同期新高.财政部预估,全年税收可望超徵650亿台币.
--笔记型电脑(NB)代工厂陆续公布营收,龙头广达(2382.TW)因产品结构调整,11月营收比上个月衰退9.7%,表现低於市场预期,不过纬创(3231.TW)在惠普(HPQ.N)新订单加持下,续创历史新高.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。