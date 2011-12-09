!!《台湾报摘》--经济日报12月9日

* 头版头条:

--欧洲央行(ECB)周四如外界预期,宣布调降基准利率1码至1%的低点,为连续第二度降息,不过并未表示将进场收购更多公债,令市场大失所望,导致欧洲股市由红翻黑,盘中急挫近2%,美股开盘下跌约1%.

* 其他:

--奇美电(3481.TW)联贷案和人事震荡余波荡漾,加上台湾面板厂屡被国际开罚,长期竞争力频受考验.业界传出,经济部长施颜祥正安排拜访奇美集团创办人许文龙,应该与促成面板业合并议题和奇美电联贷案有关.

--财政部公布11月全国赋税收入统计,11月实徵1,691亿台币,以营业税增加81亿台币最多,显示消费依然热络,营业税累计今年1月至11月实徵金额,创下同期新高.财政部预估,全年税收可望超徵650亿台币.

--笔记型电脑(NB)代工厂陆续公布营收,龙头广达(2382.TW)因产品结构调整,11月营收比上个月衰退9.7%,表现低於市场预期,不过纬创(3231.TW)在惠普(HPQ.N)新订单加持下,续创历史新高.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.