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亚洲 | 2011年 12月 9日 星期五 08:19 BJT

〔日本股市〕开盘下跌游移在25日移动均线附近,欧洲央行举措令人失望

路透东京12月9日电---日本股市周五下跌,因欧洲央行的行动令部分投资人感到失望,全球股市为之走低.日经指数游移在关键支撑位25日移动均线切入位附近.

日经指数.N225下跌1.7%,报8,524.27点,跌至11月30日以来最低位.东证股价指数.TOPX下跌1.1%,报736.75点.(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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