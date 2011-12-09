《全球重要经济事件一览表》--12月9日-12月16日

(除特别说明外,均为GMT时间)

12月9日(五)

布鲁塞尔--欧盟国家和政府领导人峰会.

维也纳--奥地利央行举行新闻发布会,介绍欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼的经济预测(0900).

挪威布维岛--挪威央行公布地区网络季度调查.

阿姆斯特丹--荷兰央行公布2011和2012年经济预估(1200-1300).

东京--日本央行副总裁西村清彦在一场研讨会中发表演讲(0500).

12月12日(一)

多伦多--加拿大央行总裁卡尼对多伦多加拿大人俱乐部及加拿大帝国俱乐部发表演说.主题为"加拿大的经济发展及货币政策管理."

12月13日(二)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行利率会议;会後并宣布利率决定及政策声明(1915).

维也纳--石油输出国组织(OPEC)下属Ministerial Monitoring Sub-Committee(MMSC)第75次会议.

维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布石油市场月报.

12月14日(三)

悉尼--澳洲央行副总裁巴泰利诺(Ric Battellino)在第24届大洋洲金融及银行会议中发表演说(0130).

雅典--希腊总理帕帕季莫斯、财长Evangelos Venizelos及欧盟任务小组负责人Horst Reichenbach、国际货币基金组织(IMF)代表团团长Poul Thomsen在一场美国-希腊商会所主办的经济会议中发表演讲.

奥斯陆--挪威央行政策制定执委会举行利率会议.1300GMT公布利率决定,1345GMT召开记者会.

维也纳--石油输出国组织(OPEC)第160次例行会.

亚特兰大--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在亚特兰大中城(Midtown)的中城联盟年会中发表讲话(1330).

12月15日(四)

法兰克福--欧洲央行公布月报(0900).

苏黎世--瑞士央行货币政策评估(0830).

悉尼--澳洲央行公布月报(0030).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)部长级会议(至12月17日).

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在安德鲁杨政策研究学院(Andrew Young School of Policy Studies)的毕业典礼上发表关於职业与生活的演讲(1820).

华盛顿--国会监管和调查小组委员会(Oversight and Investigations Subcommittee)就明富环球(MF Global)破产举行听证会(1900).

12月16日(五)

斯德哥尔摩--瑞典央行理事会议.(1200)

德州奥斯汀--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在奥斯汀商会2012年经济预估餐会中发表演讲,主题为"经济报告:回顾过去,展望未来."(1700)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 郑茵

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