《外汇动态》韩国出口商逢高卖出美元兑韩元

0205GMT--交易员说,韩国出口商逢高卖出美元兑韩元KRW=KFTC,使其涨势受限.美元兑韩元在开高1,140.5之後,最新上涨0.6%,报1,138.7.

投资人在周五欧盟峰会之前不愿押注太大,不过市场对峰会不抱持太大期望."事态仍在发展当中,我不想就此建立多头部位,"首尔一家外资银行交易员说.

美元兑韩元有涨至1,143.5的空间,那是其11月底和12月初间跌势的50%费波纳奇回档技术位.美元兑韩元的55日移动均线切入位在1,144.2.(完)

--编译 李婷仪;审校 龚芳

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