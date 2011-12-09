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债券 | 2011年 12月 9日 星期五 10:38 BJT

〔标题新闻〕略超半数分析师称,意大利和西班牙未来六个月或不需寻求EFSF/IMF援助--路透调查

注:EFSF为欧洲金融稳定机构;IMF为国际货币基金组织.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E7N845O]

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