〔台湾货币市场〕一年期存单的加权平均得标利率料在0.95%附近

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月9日电---台湾央行周五午间将标售每月例行的364天期存单,根据路透访查四家金融机构认为,本次加权平均得标利率将落在0.95%附近,略低於上个月标售的同天期存单.
交易员指出,国际情势愈形恶化,目前各方虽对台湾央行本次的利率决策仍倾向维持利率不变,不过下档风险增大,这将引导利率缓步走低.
此外,交易员也表示,近期包括公债,利率交换市场中的利率走低,这体现出市场对央行维持利率不变的看法,有所松动.
"现在很多人是看央行明年第一季会降息,而且铁定不会升息了,"一位外商银行交易员表示.他进一步指出,台股表现不好,而且通膨率还是很低,此外昨日公布的进出口数据很难看,利率未来趋势还是走低.
上个月标售的364天期存单加权平均得标利率为0.96%.[ID:nCT0416308]
台湾11月出口较上年同期成长1.3%,远低於市场预估的7.6%,且为2009年10月以来最差表现;进口则较上年同期衰退10.4%,亦远逊於市场预期的成长2.1%.11月贸易收支为顺差32亿美元,上月为顺差33.2亿美元.[ID:nCT0423996](完)
--记者 高洁如;审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。