〔台湾货币市场〕一年期存单的加权平均得标利率料在0.95%附近

路透台北12月9日电---台湾央行周五午间将标售每月例行的364天期存单,根据路透访查四家金融机构认为,本次加权平均得标利率将落在0.95%附近,略低於上个月标售的同天期存单.

交易员指出,国际情势愈形恶化,目前各方虽对台湾央行本次的利率决策仍倾向维持利率不变,不过下档风险增大,这将引导利率缓步走低.

此外,交易员也表示,近期包括公债,利率交换市场中的利率走低,这体现出市场对央行维持利率不变的看法,有所松动.

"现在很多人是看央行明年第一季会降息,而且铁定不会升息了,"一位外商银行交易员表示.他进一步指出,台股表现不好,而且通膨率还是很低,此外昨日公布的进出口数据很难看,利率未来趋势还是走低.

上个月标售的364天期存单加权平均得标利率为0.96%.[ID:nCT0416308]

台湾11月出口较上年同期成长1.3%,远低於市场预估的7.6%,且为2009年10月以来最差表现;进口则较上年同期衰退10.4%,亦远逊於市场预期的成长2.1%.11月贸易收支为顺差32亿美元,上月为顺差33.2亿美元.[ID:nCT0423996](完)