〔意大利经济〕政府下修今年赤字目标,证实2012年将呈衰退

路透罗马12月8日电---意大利政府周四略微下修今年的财政赤字目标,并正式确认先前官员所言,意大利经济在2012年将呈衰退,2013年则接近停滞.

财政部提交至议会的文件显示,今年预算赤字目标已稍微下修至相当於国内生产总值(GDP)的3.8%,原为3.9%.此项文件是国会周日通过之300亿欧元撙节计画的一部分.

2012年、2013年预算赤字与GDP之比和9月时所制订的目标相同,分别为1.6%和0.1%.政府并设定目标在2014年实现预算盈余相当於GDP的0.2%.

文件显示,撙节计画势在必行,才能不致於使2013年达成预算平衡的目标太过乐观.

财政部说,如果不采行这项撙节计画,2012年和2013年的政府赤字可能会相当於GDP的2.5%和1.3%.

今年经济成长率预估从0.7%略下修至0.6%.明年预估值大降至萎缩0.4%,此前预估为成长0.6%.

意大利2013年的经济成长料将非常疲弱,仅成长0.3%,低於先前预估的成长0.9%.(完)