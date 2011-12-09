〔台湾债市〕RP利率稳定,余钱偏多料下周应不致明显波动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月9日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五稳定.投信和银行余钱持续流入,让市况维持宽松,为顺利去化资金,部分金融机构不再坚持利率,使成交在区间低档的件数增加.
资金调度人士指出,目前市场资金供给充裕,下周虽有债券即将交割,但金额不大且多已提前准备,料对市场影响有限,预期下周RP利率应不至明显波动,并将持续追踪央行的冲销态度.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.
交易商统计,下周大型紧缩因子如下:周二(13日)有75.5亿台币高市债交割;周四(15日)则有台塑(1301.TW)公司债交割,金额40亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。