〔台湾债市〕RP利率稳定,余钱偏多料下周应不致明显波动

路透台北12月9日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五稳定.投信和银行余钱持续流入,让市况维持宽松,为顺利去化资金,部分金融机构不再坚持利率,使成交在区间低档的件数增加.

资金调度人士指出,目前市场资金供给充裕,下周虽有债券即将交割,但金额不大且多已提前准备,料对市场影响有限,预期下周RP利率应不至明显波动,并将持续追踪央行的冲销态度.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.

交易商统计,下周大型紧缩因子如下:周二(13日)有75.5亿台币高市债交割;周四(15日)则有台塑(1301.TW)公司债交割,金额40亿台币.(完)