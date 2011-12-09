《热点透视》光是强制欧洲银行业增资无法重振信心

(本文作者是路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen; 编译 蔡美珍

路透伦敦12月8日电---又一次,欧洲重振对银行业信心的努力还是不够到位.没错,强迫银行额外增资1,147亿欧元,比起以前的增资行动是一大进步.但监管机构必须提高警觉,以确保增资要求不会恶化欧洲信贷紧俏问题.至於对银行业的信心,总之在欧元区政府找出解决自身债务问题的对策之前,是无法完全恢复的.

银行的资本缺口--比两个月前公布的1,060亿欧元又稍微扩大--是由三个因素造成.首先,监管当局采用了比以前更严格的新巴塞尔规定版本.其次,当局设定的一级资本充足率目标为9%,高於国际间的最低门槛7%.最後,当局强制银行业者必须以已经惨跌的市场价格,计算手上的主权债曝险.

不过,这个增资目标并没有看起来那麽惊人.光是希腊和葡萄牙银行业就要增资370亿欧元左右,占了总额近三分之一,而这两国都已经获得纾困.比利时Dexia(DEXI.BR)需要增资63亿欧元,不过这家银行已经展开结束部分业务的工作.

剩下的710亿欧元缺口,银行业者有三个途径在6月底期限之前筹到资金.他们可以将保留盈余用於补充资本;也可以变卖资产;或是发行新股.基於股市低迷的情况,一些银行势必需要国家伸出援手.

不过最大的风险在於,银行会为了达到目标而缩减贷款,或是在风险加权资产的计算方式上面动手脚.第一种途径将令欧洲已然很严重的信贷紧缩局面恶化.而第二种方法则会进一步降低外界对银行资本充足率的信心.欧洲银行业管理局(EBA)指出,不会容许这些方法.但EBA对银行业者并没有直接管辖权力,必须依赖各国监管当局,力抗那些哭穷政府希望减轻筹资负担的作弊压力.

即使银行业者按照计画增资,这大概还是不足以重新开启银行发行无担保债的管道,这块市场基本上从夏季以来就已经冻结.要让这块市场解冻,全要指望欧元区政府提出更有力的债务问题对策,最好是欧洲央行也提供一臂之力.除非这些条件能够实现,否则欧洲的银行增资动作仍然只是串场配角.(完)