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亚洲 | 2011年 12月 9日 星期五 13:27 BJT

〔东京汇市〕欧元走势挣扎,因欧盟再度令市场失望

* 新欧洲稳定机制(ESM)将不会有银行执照,此令欧元承压

* 欧元脱离日高,澳元暴跌

* 空头回补激励澳元从日低1.0100美元下方走扬

* 澳元跌破1.0150/60支撑位之後料将脆弱

路透新加坡12月9日电---欧元周五扳回些许跌势,此前曾一度跌至将近一周低点,因欧盟峰会达成显着进展的希望趋於黯淡.

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