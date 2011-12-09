〔东京汇市〕欧元走势挣扎,因欧盟再度令市场失望

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 新欧洲稳定机制(ESM)将不会有银行执照,此令欧元承压
* 欧元脱离日高,澳元暴跌
* 空头回补激励澳元从日低1.0100美元下方走扬
* 澳元跌破1.0150/60支撑位之後料将脆弱
路透新加坡12月9日电---欧元周五扳回些许跌势,此前曾一度跌至将近一周低点,因欧盟峰会达成显着进展的希望趋於黯淡.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。