〔澳洲股市〕收低1.8%,因欧盟峰会未能就修订条约达成共识

路透悉尼12月9日电---澳洲股市周五收低1.8%,因市场愈加不相信欧洲领袖能在峰会上达成一项解决欧元区债务危机的可信计划.此次峰会日内晚些时候仍将继续进行.

多位外交官表示,欧盟(EU)领袖宣布了一项新的财政契约,以确保执行更加严格的预算纪律,但称欧盟峰会未能就修订欧盟条约达成一致共识,意味着最终若能达成协议,可能在欧元区17国以及其它愿意参与的欧盟国家之间达成[ID:nCN1274074].

多位欧盟外交官称,他们已经同意欧元区永久性援助基金--欧洲稳定机制(ESM)将不会具有银行地位,也就是说,ESM将不能向欧洲央行借钱.

最新数据显示,澳股指标S&P/ASX 200指数收低77.7点,报4,203.0点,本周累计下跌1.7%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 龚芳

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