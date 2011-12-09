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债券 | 2011年 12月 9日 星期五 14:10 BJT

〔标题新闻〕欧盟清楚芬兰无法接受未来ESM决策过程改采多数决定制--芬兰总理卡泰宁

ESM:欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nH7E7M800F]

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