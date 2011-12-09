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亚洲 | 2011年 12月 9日 星期五 14:56 BJT

〔东京汇市〕欧元走跌,因欧盟危机协议再度令市场失望

* 新欧洲稳定机制(ESM)将不会有银行执照,此消息令欧元承压

* 欧元脱离日高,澳元暴跌

* 空头回补激励澳元从日低走扬

* 澳元跌破1.0150/60支撑位之後料将脆弱

路透新加坡12月9日电---欧元周五小跌,在一周低点附近徘徊,因欧盟峰会达成显着进展的希望趋於黯淡.

欧元及澳元承压,此前欧盟领袖未能达成协议让欧元区永久性救助基金--欧洲稳定机制(ESM)获得银行地位,因而限制该基金救助能力.

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