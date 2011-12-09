〔台湾债市〕殖利率收跌,欧洲降息及疲弱出口数据加深降息预期

路透台北12月9日电---台湾债市主要殖利率周五收低,此前欧洲央行拒绝扩大收购更多公债,粉碎市场乐观预期,同时,台湾11月疲弱的出口数据表现也带动台债殖利率走低,10年增额券100/9R发行前交易殖利率续创交易以来新低.

交易商指出,欧洲央行如预期宣布降息1码,以及台湾11月出口数据创下两年以来最差表现,显示全球景气恐陷入衰退,加深市场对月底台湾央行降息的预期,助长台债多头气势.

"降息机率提高,加上整体经济不乐观,20、30年券跌速较快,带动短券殖利率下跌,"一位交易人士表示.

另一位本地银行交易员则表示,今日标售的一年期央行存单得标利率落在低档,显示市场资金充裕,补券需求殷切,预料未来台债在实质买需的支持下,短期殖利率易跌难涨.

台湾11月出口年增率仅剩1.3%,创下2008年金融海啸以来最差.不论从出口地区或产品类别来看,当月出口需求都降到低档,市场由此对於实体经济的增长出现疑虑.[ID:nCT0423996]

央行今日中午标售364天期定期存单加权平均得标利率为0.898%.该得标利率远低於市场预期,且也较上月的0.96%低了6.2基点.[ID:nCT0424202]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO -1.00 0.9820 0.9700-0.9855 49.0

10 100/9R A00109R=TWO -2.45 1.2570 *1.2530-1.2755 209.0

20 100/7 A00107=TWO -0.32 1.7130 1.7015-1.7200 4.0

30 100/8 A00108=TWO -1.85 1.8315 *1.8315-1.8400 2.0

* 表示创该券殖利率交易以来日低

交易商人士表示,下周100/9R应有机会往前次波段低点测试,预估殖利率将在1.22-1.30%间游走.

"台债还有机会向下盘一些,但到下面可能会面临较大技术性的压力,"一位本地银行人士称.

有证券商交易人士也表示,100/9R若要顺利穿破1.25%的利率关卡,仍需长券殖利率率先下压,以及央行进一步放松资金的加持,短线则要提防获利了结卖压出笼.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 1.8315

20 100/7 A00107=TWO 1.7130

10 100/9 A00109=TWO 1.2570

5 100/6 A00106=TWO 0.9820

2 100/3 A00103=TWO 没有成交 (完)