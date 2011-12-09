〔台湾债市〕殖利率收跌,欧洲降息及疲弱出口数据加深降息预期

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月9日电---台湾债市主要殖利率周五收低,此前欧洲央行拒绝扩大收购更多公债,粉碎市场乐观预期,同时,台湾11月疲弱的出口数据表现也带动台债殖利率走低,10年增额券100/9R发行前交易殖利率续创交易以来新低.
交易商指出,欧洲央行如预期宣布降息1码,以及台湾11月出口数据创下两年以来最差表现,显示全球景气恐陷入衰退,加深市场对月底台湾央行降息的预期,助长台债多头气势.
"降息机率提高,加上整体经济不乐观,20、30年券跌速较快,带动短券殖利率下跌,"一位交易人士表示.
另一位本地银行交易员则表示,今日标售的一年期央行存单得标利率落在低档,显示市场资金充裕,补券需求殷切,预料未来台债在实质买需的支持下,短期殖利率易跌难涨.
台湾11月出口年增率仅剩1.3%,创下2008年金融海啸以来最差.不论从出口地区或产品类别来看,当月出口需求都降到低档,市场由此对於实体经济的增长出现疑虑.[ID:nCT0423996]
央行今日中午标售364天期定期存单加权平均得标利率为0.898%.该得标利率远低於市场预期,且也较上月的0.96%低了6.2基点.[ID:nCT0424202]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 100/6 A00106=TWO -1.00 0.9820 0.9700-0.9855 49.0
10 100/9R A00109R=TWO -2.45 1.2570 *1.2530-1.2755 209.0
20 100/7 A00107=TWO -0.32 1.7130 1.7015-1.7200 4.0
30 100/8 A00108=TWO -1.85 1.8315 *1.8315-1.8400 2.0
* 表示创该券殖利率交易以来日低
交易商人士表示,下周100/9R应有机会往前次波段低点测试,预估殖利率将在1.22-1.30%间游走.
"台债还有机会向下盘一些,但到下面可能会面临较大技术性的压力,"一位本地银行人士称.
有证券商交易人士也表示,100/9R若要顺利穿破1.25%的利率关卡,仍需长券殖利率率先下压,以及央行进一步放松资金的加持,短线则要提防获利了结卖压出笼.
年期 期别 收盘价
30 100/8 A00108=TWO 1.8315
20 100/7 A00107=TWO 1.7130
10 100/9 A00109=TWO 1.2570
5 100/6 A00106=TWO 0.9820
2 100/3 A00103=TWO 没有成交 (完)
--记者 李盈蒨; 审校 董永年/杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。