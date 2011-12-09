〔法国评等〕穆迪调降法国三家大型银行评等

路透巴黎12月9日电---评等机构穆迪周五调降法国巴黎银行(BNPP.PA)、兴业银行(SOGN.PA)及农业信贷银行(CAGR.PA)评等,穆迪表示,欧洲银行业营运环境脆弱不稳,令这三家银行信用受损.

穆迪将法巴及农业信贷长期债信评等调降一个级距至Aa3.兴业银行长期债信评等调降一个级距至A1.

穆迪表示,降评是基於这些银行融资愈来愈困难,且经济前景恶化.但穆迪称,评等有考量到若危机恶化,这三家银行可望受到国家支撑的因素.

"(三家银行)流动性及融资情况已大幅恶化,"穆迪并称,这些银行以往都很依赖批发融资市场.

"随着欧债危机恶化,(这些银行)面临更大融资压力的可能性已经升高."(完)