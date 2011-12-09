〔法国评等〕穆迪调降法国三家大型银行评等

欧洲已公布经济指标--2017/2/10
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.5 p +0.4 r +1.8 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第三季 0.3
路透巴黎12月9日电---评等机构穆迪周五调降法国巴黎银行(BNPP.PA)、兴业银行(SOGN.PA)及农业信贷银行(CAGR.PA)评等,穆迪表示,欧洲银行业营运环境脆弱不稳,令这三家银行信用受损.
穆迪将法巴及农业信贷长期债信评等调降一个级距至Aa3.兴业银行长期债信评等调降一个级距至A1.
穆迪表示,降评是基於这些银行融资愈来愈困难,且经济前景恶化.但穆迪称,评等有考量到若危机恶化,这三家银行可望受到国家支撑的因素.
"(三家银行)流动性及融资情况已大幅恶化,"穆迪并称,这些银行以往都很依赖批发融资市场.
"随着欧债危机恶化,(这些银行)面临更大融资压力的可能性已经升高."(完)
--编译 蔡美珍;审校 艾茂林
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.5 p +0.4 r +1.8 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第三季 0.3
“市场今日相当安静，因预期燃料油价格上升，”一名新加坡交易员表示，“当中比较大的成分在于市场人气...上涨没有实质理由。”
路透新加坡2月10日 - 亚洲汽油裂解价差周五创下一年高位每桶13.16美元，较上交易日上涨0.39美元，因需求强劲且炼厂即将进行维修。