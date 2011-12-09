〔日本股市〕日经指数收跌1.5%,市场戒慎以观欧债危机(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透东京12月9日电---日本股市日经指数周五收跌,并下探位於25日移动均线切入位处的关键支撑位.此前因欧洲领袖同意进行财政整合的消息,未能提振投资者对欧元区债务危机获得解决的信心.
东京第一类股成交量窜升至25.7亿股,较六日均量激增77%,主因12月期货及期权结算所致,该项特别报价(SQ)为市场所密切关注.大阪证交所表示,日经指数期货收盘後结算价为8,478.46点.
欧洲领袖周五签署新的财政协定,制定更严格的预算纪律,但未能说服所有27个成员国同意修改条约.而欧洲央行虽一如预期决议降息,但并未承诺将购买更多债券.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。