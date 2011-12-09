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亚洲 | 2011年 12月 9日 星期五 15:19 BJT

〔日本股市〕日经指数收跌1.5%,市场戒慎以观欧债危机(更新版)

(新增细节)

路透东京12月9日电---日本股市日经指数周五收跌,并下探位於25日移动均线切入位处的关键支撑位.此前因欧洲领袖同意进行财政整合的消息,未能提振投资者对欧元区债务危机获得解决的信心.

东京第一类股成交量窜升至25.7亿股,较六日均量激增77%,主因12月期货及期权结算所致,该项特别报价(SQ)为市场所密切关注.大阪证交所表示,日经指数期货收盘後结算价为8,478.46点.

欧洲领袖周五签署新的财政协定,制定更严格的预算纪律,但未能说服所有27个成员国同意修改条约.而欧洲央行虽一如预期决议降息,但并未承诺将购买更多债券.

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