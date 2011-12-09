〔日本股市〕日经指数收跌1.5%,市场戒慎以观欧债危机(更新版)

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路透东京12月9日电---日本股市日经指数周五收跌,并下探位於25日移动均线切入位处的关键支撑位.此前因欧洲领袖同意进行财政整合的消息,未能提振投资者对欧元区债务危机获得解决的信心.

东京第一类股成交量窜升至25.7亿股,较六日均量激增77%,主因12月期货及期权结算所致,该项特别报价(SQ)为市场所密切关注.大阪证交所表示,日经指数期货收盘後结算价为8,478.46点.