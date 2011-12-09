《外汇动态》欧洲开盘:欧元及风险货币承压走跌

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
0736GMT---欧元及风险货币下跌,因欧盟峰会提出彻底解决欧债危机对策的希望益发渺茫.
上日欧洲央行总裁德拉吉对欧洲央行扩大买债的构想泼冷水,亦令欧元承压,欧元/美元EUR=日内下跌0.4%,至1.3288美元,重要支撑位料在11月低点1.3210附近.
澳元/美元AUD=D4大跌,因股市走疲,澳元日内挫逾1%,至盘中低点1.0048,周四在1.0400附近.(完)
--编译 蔡美珍;审校 白云
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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