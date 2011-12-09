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市场报道 | 2011年 12月 9日 星期五 15:53 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元及风险货币承压走跌

0736GMT---欧元及风险货币下跌,因欧盟峰会提出彻底解决欧债危机对策的希望益发渺茫.

上日欧洲央行总裁德拉吉对欧洲央行扩大买债的构想泼冷水,亦令欧元承压,欧元/美元EUR=日内下跌0.4%,至1.3288美元,重要支撑位料在11月低点1.3210附近.

澳元/美元AUD=D4大跌,因股市走疲,澳元日内挫逾1%,至盘中低点1.0048,周四在1.0400附近.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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