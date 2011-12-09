〔金属期市〕LME期铜下滑,或将出现六周来第五周跌势

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透新加坡12月9日电---伦敦期铜周五小跌,投资人担忧欧洲领袖能否找到欧债危机的解决之道,且担心身为铜消费大国的中国需求减缓.
如果周五的欧盟峰会未能产生正面的结果,且更多的中国数据显示经济成长趋疲的话,则铜价料将在六周内出现第五周跌势,且在年底前都可能延续这波跌势.
中国11月工业生产增速降至逾两年低位,通胀亦因经济景况恶化而大幅回落,令市场更加认为中国会再度放宽货币政策.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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