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市场报道 | 2011年 12月 9日 星期五 15:51 BJT

〔金属期市〕LME期铜下滑,或将出现六周来第五周跌势

路透新加坡12月9日电---伦敦期铜周五小跌,投资人担忧欧洲领袖能否找到欧债危机的解决之道,且担心身为铜消费大国的中国需求减缓.

如果周五的欧盟峰会未能产生正面的结果,且更多的中国数据显示经济成长趋疲的话,则铜价料将在六周内出现第五周跌势,且在年底前都可能延续这波跌势.

中国11月工业生产增速降至逾两年低位,通胀亦因经济景况恶化而大幅回落,令市场更加认为中国会再度放宽货币政策.

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