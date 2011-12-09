〔德国数据〕10月出口按月跌幅创六个月来最大,贸易顺差下滑(更新版)

(新增分析师评论)

* 出口按月下跌3.6%,跌幅大於预期

* 进口表现欠佳,下跌1.0%

* 欧元区危机冲击德国主要出口市场

路透柏林12月9日电---德国10月出口创下半年来最大跌幅,贸易顺差大幅下滑,透露出德国第四季经济走疲迹象,因欧债危机重创欧元区主要出口市场.

德国10月出口较上月下滑3.6%,为4月以来最大跌幅,市场原预估下滑1%.进口亦创六个月来最大跌幅,下滑1.0%,市场原预测成长0.5%.

德国联邦统计局周五公布数据显示,经季节调整後,10月贸易顺差跌至126亿欧元,上月修正後为151亿欧元.路透调查原预估顺差143亿欧元.

"我们正见到德国出口开始遭到重创.出口跌幅超过进口就充分说明了这点.内需比海外需求还强劲.都是因为欧元危机,"Berenberg Bank分析师Holger Schmieding称.

未经调整的数据显示,10月对欧元区国家的出口较上年同期下跌0.4%,表现远逊於对非欧元区国家的出口.

对非欧元区的欧盟国家出口较上年同期成长3.1%,对欧盟以外国家出口成长8.3%.

许多经济分析师认为,由於欧债危机,德国濒临经济衰退边缘,欧债危机打击信心,并开始波及实质经济.(完)