《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦12月9日电---以下为法国兴业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:将重返11月底所创低点1.3210,及10月初低位1.3145美元.
欧元/日圆:不排除继上周105.90起跌後,持续跌至11月低位102.50的可能,抑或低见10月初低位100.75,而後再度攀升.
美元/日圆:可能跌至下跌轨道低端水准(今日落在76.95日圆),抑或低见76.50/55,而後回升至78.30/40;而长线下跌阻力线今日则落在78.65.
英镑/美元:不排除升至1.5770/80,甚或攻至1.5870/90阻力区域,而後初步回跌至1.5425.
美元/加元:应会重返11月底高峰1.0525,而後上看中线下降轨道的上端(今日落在1.0570),以及1.0660/75的阻力区域.
纽约 当日 今年来 2010年
0829GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.3322 1.3345 -0.17 -0.41 1.3377
美元/日圆 JPY= 77.64 77.68 -0.05 -4.33 81.15
欧元/日圆 EURJPY=R 103.45 103.64 -0.18 -4.74 108.60
美元/瑞郎 CHF= 0.9258 0.9257 +0.01 -0.82 0.9335
英镑/美元 GBP= 1.5637 1.5639 -0.01 +0.24 1.5599
美元/加元 CAD= 1.0227 1.0219 +0.08 +2.61 0.9967
澳元/美元 AUD= 1.0101 1.0165 -0.63 -1.00 1.0203
新西兰元/美元 NZD= 0.7676 0.7719 -0.56 -1.48 0.7791
澳元/日圆 AUDJPY=R 78.450 78.950 -0.63 -5.56 83.070
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 59.600 59.980 -0.63 -5.77 63.250
英镑/日圆 GBPJPY=R 121.41 121.44 -0.02 -4.14 126.66
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.3155 1.3154 +0.01 +0.29 1.3117
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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 龚芳;审校 白云
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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