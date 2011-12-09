《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦12月9日电---以下为法国兴业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:将重返11月底所创低点1.3210,及10月初低位1.3145美元.

欧元/日圆:不排除继上周105.90起跌後,持续跌至11月低位102.50的可能,抑或低见10月初低位100.75,而後再度攀升.

美元/日圆:可能跌至下跌轨道低端水准(今日落在76.95日圆),抑或低见76.50/55,而後回升至78.30/40;而长线下跌阻力线今日则落在78.65.

英镑/美元:不排除升至1.5770/80,甚或攻至1.5870/90阻力区域,而後初步回跌至1.5425.

美元/加元:应会重返11月底高峰1.0525,而後上看中线下降轨道的上端(今日落在1.0570),以及1.0660/75的阻力区域.

纽约 当日 今年来 2010年

0829GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3322 1.3345 -0.17 -0.41 1.3377

美元/日圆 JPY= 77.64 77.68 -0.05 -4.33 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 103.45 103.64 -0.18 -4.74 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.9258 0.9257 +0.01 -0.82 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5637 1.5639 -0.01 +0.24 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0227 1.0219 +0.08 +2.61 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0101 1.0165 -0.63 -1.00 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.7676 0.7719 -0.56 -1.48 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 78.450 78.950 -0.63 -5.56 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 59.600 59.980 -0.63 -5.77 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 121.41 121.44 -0.02 -4.14 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.3155 1.3154 +0.01 +0.29 1.3117

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 龚芳;审校 白云

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