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亚洲 | 2011年 12月 9日 星期五 17:24 BJT

〔台湾债市〕100/9R期10年公债中,证券业卖超7.0亿台币

路透台北12月9日电---台湾柜台买卖中心周五公布,债券等殖成交系统中,10年增额公债100/9RA00109R=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 29.50 20.00 +9.50

票券业 0.00 2.50 -2.50

证券业 17.50 24.50 -7.00(完)

--记者 董永年; 审校 杨淑祯

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