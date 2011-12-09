〔台湾汇市〕台币兑美元收跌6分,欧洲央行未增买债令市场失望

路透台北12月9日电---台币兑美元TWD=TP周五收盘下跌6分.市场对欧洲央行(ECB)将扩大购买债券的期待落空,台股随区域走势下挫,风险货币亦遭抛售而走跌,均拖累台币走势.

汇银人士指出,早盘台币随亚币弱势走低,外资汇出力道偏强,但於汇价30.22元附近则挂有出口商卖单,令台币跌势稍止.整体而言,市场观望气氛仍浓,银行间静待稍晚欧盟峰会发表声明,并殷切期盼具体救援计划出炉.

"今天没有大进大出...大家还在等欧盟峰会的消息,"一位本地银行交易人士表示.

交易商并表示,若欧洲领导人未达成更多协议,可能再度引发市场的失望情绪,欧元兑美元恐进一步下挫,并拖累台币走势.不过,台币汇价逢低,将吸引出口商美元卖盘出笼,料对台币短线走势构成支撑.

他们预估,台币下周一交投先看30.15-30.30元间.

台币兑美元周五收报30.239元,较前一周贬值7.9分(30.239-30.16),或0.26%[(30.239-30.16)/30.239];另外,累计今年以来台币已升值近0.43%[(30.239-30.368)/30.239].

台湾加权指数.TWII周五收盘下挫1.28%,至6,893.3点;外资及陆资在台股卖超44.10亿台币,已连续两日卖超,上交易日为卖超15.23亿.[ID:nCT0424298]

新兴汇市中,亚币周五下滑且周线料将收黑,在欧洲领袖於峰会推出可信计画化解债务危机的疑虑升温下,投资人削减风险性仓位.[EMRG/SGCN]

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