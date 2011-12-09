〔台湾金融〕因应景气恶化,银行公会通过金融协助措施

路透台北12月9日电---为配合行政院的"经济景气因应方案",台湾银行公会周五表示,已通过债务协商自律规范,股票质借补充原则等三项金融协助措施,帮助企业及个人度过景气难关.

银行公会表示,这些措施在2008年下半年发生雷曼金融风暴时一度实施过,後又展延一年至2010年底.本次银行会公常务理事会决议之後,报请金管会、央行核备後实施,为期至明年6月底止.

银行公会表示,在债务协商自律规范中,若有企业遭遇资金融通的困难,须经济部评估通过并转送最大债权银行,债务协商会议有三分之二金融机构同意後,全体金融机构应遵循.而评估作业期间,各银行暂不紧缩银根.

至於股票质借补充原则方面,银行公会表示,希望银行可以与授信户弹性降低股票担保维持率,以协助股市稳定.另在"失业劳工自用住宅贷款展延要点"里,希望银行能够协助非自愿性失业劳工,依其申请提供半年至二年的本金缓缴及展延贷款期限.

近期台股跌跌不休,加权股价指数.TWII周五收盘下跌1.28%达6,893.3点,其表现比亚股疲弱许多.(完)