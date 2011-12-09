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亚洲 | 2011年 12月 9日 星期五 17:55 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减139.5亿台币

路透台北12月9日电---台湾央行本周定期存单发行余额净减139.5亿台币,央行存单未到期余额为6兆7,276.85亿台币.上周存单发行量净减653.6亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

12/5 (一) 2,127.0 1,941.5 -185.5

12/6 (二) 190.0 504.5 314.5

12/7 (三) 4,266.0 4,087.0 -179.0

12/8 (四) 1,025.5 843.0 -182.5

12/9 (五) 1,316.5 1,409.5 93.0

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总 计 8,925.0 8,785.5 -139.5

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

12/5 (一) 214.50 55.00

12/6 (二) 48.00 26.00

12/7 (三) 468.50 79.50

12/8 (四) 108.00 45.00

12/9 (五) 241.50 88.50

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总 计 1,080.50 294.00(完)

--记者 高洁如; 审校 杨淑祯

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