《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减139.5亿台币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月9日电---台湾央行本周定期存单发行余额净减139.5亿台币,央行存单未到期余额为6兆7,276.85亿台币.上周存单发行量净减653.6亿台币.
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
12/5 (一) 2,127.0 1,941.5 -185.5
12/6 (二) 190.0 504.5 314.5
12/7 (三) 4,266.0 4,087.0 -179.0
12/8 (四) 1,025.5 843.0 -182.5
12/9 (五) 1,316.5 1,409.5 93.0
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总 计 8,925.0 8,785.5 -139.5
中长天期存单发行量
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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
12/5 (一) 214.50 55.00
12/6 (二) 48.00 26.00
12/7 (三) 468.50 79.50
12/8 (四) 108.00 45.00
12/9 (五) 241.50 88.50
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总 计 1,080.50 294.00(完)
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。