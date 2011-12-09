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亚洲 | 2011年 12月 9日 星期五 17:55 BJT

〔中港股市〕港股收挫2.7%,沪综指收跌至逾32个月新低

* 恒指收低2.7%,沪综指收低0.6%

* 欧元区疑虑令高beta值个股首当其冲

* 沪市连续五周周线下跌

路透香港12月9日电---香港股市周五下跌2.7%,欧洲峰会成果令投资人失望,将恒生指数掼压跌落力守一周的支撑位.

稍早欧盟表示,未能获得27个成员国全体支持修改欧盟条约,实施更严格的财政规定,消息一出,高beta值个股跌势加剧.

欧盟领袖周五在布鲁塞尔举行峰会,讨论如何解决欧债危机.

"如果他们没能做出可靠的决定,可能引发资金撤出香港及中国市场,"瑞士私人银行宝盛集团大中华区分析师林志远指出.

他并称,欧洲需要的不只是短期摆脱危机的对策.他表示,他预期港股可能表现相对落後内地市场.

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