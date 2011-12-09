〔中港股市〕港股收挫2.7%,沪综指收跌至逾32个月新低

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 恒指收低2.7%,沪综指收低0.6%
* 欧元区疑虑令高beta值个股首当其冲
* 沪市连续五周周线下跌
路透香港12月9日电---香港股市周五下跌2.7%,欧洲峰会成果令投资人失望,将恒生指数掼压跌落力守一周的支撑位.
稍早欧盟表示,未能获得27个成员国全体支持修改欧盟条约,实施更严格的财政规定,消息一出,高beta值个股跌势加剧.
欧盟领袖周五在布鲁塞尔举行峰会,讨论如何解决欧债危机.
"如果他们没能做出可靠的决定,可能引发资金撤出香港及中国市场,"瑞士私人银行宝盛集团大中华区分析师林志远指出.
他并称,欧洲需要的不只是短期摆脱危机的对策.他表示,他预期港股可能表现相对落後内地市场.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。