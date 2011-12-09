〔台湾货币市场〕短率大致平稳,下周资金情势料将持平(更新版)

(新增拆款及存单发行细节)

* 降息预期升高令存单标售利率走低

* 短率大致不变

* 下周资金平稳

记者 高洁如

路透台北12月9日电---台湾银行间短期利率周五大致不变.逢周末资金需求升高,但市场资金情势维稳,利率大致能够持平上日.不过因市场对央行降息预期升温,令今日一年期存单标售结果走低.

周五午间央行宣布,364天期定期存单加权平均得标利率为0.898%,较上月的0.96%低了6.2基点.这令多数市场交易人士大表意外.

"降息预期大增,不然就是有人怕央行停标一年期存单,"一位本地大型商银交易人士说.

此外,他们表示,目前央行在核给银行的三个月存单并不算慷慨,银行需求未能如数满足之下,利率就往0.93%以下开.

"只不过跌破0.90%也实在意外的低!"一位大型外商银行资金调度人士表示.

展望下周,大型银行交易人士说,因市场缺乏特殊的宽松或紧缩因子,预期下周的资金情势应能平稳.目前银行多为农历年前的资金需求做准备,主要还是申报30天期央行存单.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.398%,上日在0.397%;区间为0.299-0.74%,上日在0.299-0.750%.

2-7天拆款利率区间在0.392-0.750%,同上日.

**短票利率持平上日**

短票方面,票券商指出,法人的资金并不算多,且虽然今日银行的资金偏少,不过目前市场上若有落点是农历过年前的短票,也都很受欢迎.

他们表示,相较上日,今日短票库存水位稍微上升.30天内短票银行间主要成交利率区间在0.83-0.84%,同上日.

周五央行存单到期1,316.5亿台币,发行金额为1,409.5亿台币存单,发行余额增加93亿.[TW/MMTCN]累计本周央行存单发行余额净减139.5亿台币.

至於下周存单到期总额为1兆(万亿)3,115.90亿台币,分别是周一4,936亿,周二529亿,周三4,409.3亿,周四1,020.5亿以及周五2,221.1亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,周五当日超额准备为95亿台币;累计至周日超额准备为160亿台币,加计前期1%的超额准备为1,137亿台币.

**公债RP利率持平稳**

债市同业附买回(RP)利率则是稳定.投信和银行余钱持续流入,让市况维持宽松,为顺利去化资金,部分金融机构不再坚持利率,使成交在区间低档的件数增加.

资金调度人士指出,目前市场资金供给充裕,下周虽有债券即将交割,但金额不大且多已提前准备,料对市场影响有限,预期下周RP利率应不至明显波动,并将持续追踪央行的冲销态度.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.

交易商统计,下周大型紧缩因子如下:周二(13日)有75.5亿台币高市债交割;周四(15日)则有台塑(1301.TW)公司债交割,金额40亿台币.(完)