版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 19日 星期一 08:05 BJT

台湾已公布经济指标--2011/12/19

经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值

-------------------------------------------------------------------------

消费者物价指数(CPI)(y/y)11月 +1.01% +1.25%-r 1/5 --

外汇存底(亿美元) 11月底 3,879.68 3,933.27 1/5 --

商品出口(y/y) 11月 +1.3% +11.7% 1/9 --

商品进口(y/y) 11月 -10.4% +11.8% 1/9 --

领先指标(m/m) 10月 -0.2%-p -0.2%-r 12/27 --

M2货币总计数(y/y) 10月 +5.54% +5.85% 12/26 --

重贴现率(%) 9月28日 1.875% 1.875% 12/29 --

外销订单(y/y) 10月 +4.38% +2.72% 12/20 --

工业生产(y/y) 10月 +1.41% +1.84% 12/23 --

季调失业率 10月 4.30% 4.27% 12/22 --

经常帐盈余(亿美元) 第三季 +102.1 +83.6 2/20 --

国际收支(亿美元) 第三季 -34.6 +49.0 2/20 --

国内生产总值概估值(GDP)第三季 +3.42%-p +4.52% -- --

注: p-初值; r-经修正; a-概估统计;领先指标系用经建会新修订的综合指数月变动率.

"*" 表新增. (完)

参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE

参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN]

--记者 高洁如; 审校 张喜良

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐