版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 19日 星期一 07:31 BJT

****主要国家经济指标预测--12月19日****

路透12月19日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------------------------------------------------

0200 新西兰国民银行(NBNZ)企业信心指数 12月 -- 28.8%

NBNZ整体经济信心指数 -- 18.3%

0900 欧元区未经季节调整经常账(亿欧元) 10月 赤字18 赤字25

经季节调整经常账(亿欧元) 赤字80 盈余5

投资流动(亿欧元) -- 流入135

0900 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 11月 -- 逆差0.08

全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差18.4

1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 10月 -- +0.3%

1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 12月 20 20

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

-----------------------------------------------------------------------------

12月15日

2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)

北美半导体设备订单出货比 11月 0.83 --

12月16日

0745 法国企业景气指数 12月 94 94

1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 10月 顺差11 顺差10

1000 欧元区劳工成本(较上年同期) 第三季 +2.7% --

薪资(较上年同期) +2.6% --

1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 持平 +0.1%

(较上年同期) +3.4% +3.5%

扣除食品及能源的CPI(较前月) +0.2% +0.1%

(较上年同期) +2.2% +2.1%

1330 美国实质所得 11月 -0.1% +0.1%

1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 12月9日当周 122.3 --

-- 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 11月 +0.1% -- (完)

--整理 龚芳/田建华;审校 王兴亚

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐