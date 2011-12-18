主要国家经济指标预测--12月19日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月19日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0200 新西兰国民银行(NBNZ)企业信心指数 12月 -- 28.8%
NBNZ整体经济信心指数 -- 18.3%
0900 欧元区未经季节调整经常账(亿欧元) 10月 赤字18 赤字25
经季节调整经常账(亿欧元) 赤字80 盈余5
投资流动(亿欧元) -- 流入135
0900 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 11月 -- 逆差0.08
全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差18.4
1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 10月 -- +0.3%
1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 12月 20 20
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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12月15日
2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)
北美半导体设备订单出货比 11月 0.83 --
12月16日
0745 法国企业景气指数 12月 94 94
1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 10月 顺差11 顺差10
1000 欧元区劳工成本(较上年同期) 第三季 +2.7% --
薪资(较上年同期) +2.6% --
1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 持平 +0.1%
(较上年同期) +3.4% +3.5%
扣除食品及能源的CPI(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) +2.2% +2.1%
1330 美国实质所得 11月 -0.1% +0.1%
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 12月9日当周 122.3 --
-- 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 11月 +0.1% -- (完)
--整理 龚芳/田建华;审校 王兴亚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。