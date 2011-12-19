〔台湾货币市场〕12月19日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月19日电---台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期1,713.5亿台币.
--公债付息28.125亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期1兆1,338.4亿台币:
12/20 93.80亿
12/21 1,495.20亿
12/22 658.50亿
12/23 1,154.50亿
12/24 462.50亿
12/25 1,150.00亿
12/26 209.50亿
12/27 80.00亿
12/28 1,337.50亿
12/29 216.00亿
12/30 1,085.00亿
12/31 908.00亿
01/01 2,009.90亿
01/02 445.00亿
01/03 33.00亿
--公债付息6.375亿台币:
12/28 99甲9期1息 6.375亿
--国库券到期176.1亿台币:
12/28 财100-3 176.10亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--12/21:财100-11期273天期国库券发行,金额300亿台币,12月20日标售.
--12/29:100/9R期10年期公债发行,金额350亿台币,12月26日标售.
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。