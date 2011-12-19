版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 19日 星期一 08:05 BJT

〔台湾货币市场〕12月19日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北12月19日电---台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期1,713.5亿台币.

--公债付息28.125亿台币.

紧缩因素:

--央行料发行存单.

=======================================================

(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期1兆1,338.4亿台币:      

       12/20 93.80亿

       12/21 1,495.20亿

       12/22 658.50亿

       12/23 1,154.50亿

       12/24 462.50亿

       12/25 1,150.00亿

       12/26 209.50亿

       12/27 80.00亿

       12/28 1,337.50亿

       12/29 216.00亿

       12/30 1,085.00亿

       12/31 908.00亿

       01/01 2,009.90亿

       01/02 445.00亿

       01/03 33.00亿

--公债付息6.375亿台币:       

       12/28 99甲9期1息 6.375亿

--国库券到期176.1亿台币:

12/28 财100-3 176.10亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--12/21:财100-11期273天期国库券发行,金额300亿台币,12月20日标售.

--12/29:100/9R期10年期公债发行,金额350亿台币,12月26日标售.

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)

--记者 董永年; 审校 张喜良

台湾货币市场相关报导 [TW-MMT-CMN]

台湾债券市场相关报导 [TW-DBT-CMN]

台湾央行操作相关报导 [TW/MMTCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐