〔亚洲橡胶〕1月16日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透1月16日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
1月 263.0 57 264.7 1
2月 265.8 57 268.0 8
3月 269.4 18 272.4 5
4月 274.9 177 277.0 26
5月 278.1 591 281.0 119
6月 280.3 7087 282.8 1274
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)
--编译 张明钧;审校 王冠中
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