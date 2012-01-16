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亚洲 | 2012年 1月 16日 星期一 18:45 BJT

〔亚洲橡胶〕1月16日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透1月16日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

1月 263.0 57 264.7 1

2月 265.8 57 268.0 8

3月 269.4 18 272.4 5

4月 274.9 177 277.0 26

5月 278.1 591 281.0 119

6月 280.3 7087 282.8 1274

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 张明钧;审校 王冠中

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