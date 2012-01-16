〔背景资料〕欧元区国家主权评级与未偿债务一览表

奥地利 AA+ Aaa AAA 328

比利时 AA Aa3 AA+ 430

塞浦路斯 BB+ Baa3 BBB 14

芬兰 AAA Aaa AAA 137

法国 AA+ Aaa AAA 2,075

德国 AAA Aaa AAA 2,341

希腊 CC Ca CCC 348

爱尔兰 BBB+ Ba1 BBB+ 165

卢森堡 AAA Aaa AAA 13

荷兰 AAA Aaa AAA 487

葡萄牙 BB Ba2 BB+ 202

穆迪 Aaa,Aa,A,Baa Ba,B,Caa,Ca,C

注:标普与惠誉的'AA'级至'CCC'级可加上加号和减号,表示评级在各主要评级分类中的相对位置.(完)