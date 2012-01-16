《亚洲原油展望》官方售价高企,料将令本周中东原油交易承压

路透东京1月16日电---交易商周一表示,中东原油本周料将承压,因3月原油交易展开之际,官方售价(OSP)处於相对偏高水准,需求则是因旺季接近尾声而走低.

交易商称,伊朗核计画导致的区域紧张情势持续支撑迪拜及布兰特油价,但现货市场实际需求似乎并未如此强劲.

亚洲-太平洋原油方面,本周有数起标案将截止,马来西亚国家石油公司(Petronas)料将为塔皮斯和其他品级提供销售招标.

**中东**

交易商称,3月卡塔尔马林原油可能以每桶折价超过0.50美元交易,折价幅度大於前月的0.10-0.20美元,因官方售价高昂打击买气.

交易商指出,3月巴林中质原油料将走强,交易溢价幅度可能高於上周的每桶溢价0.50美元.

卡塔尔的Tasweeq两批船货料在本周进行标售,一批为200万桶凝析油,另一批为540万桶al-Shaheen原油.

凝析油船货每桶料较迪拜现货报价升水约1.00美元,高於上月的升水0.70美元.

交易商称,al-Shaheen原油船货溢价料约2.50美元,略低於上月水准.

交易商表示,挪威石油生产商Statoil已初步预订了一艘超级油轮来运送200万桶北海原油至亚洲,因套利窗口仍旧敞开,这是该公司连续第二个月这麽做.

**亚洲--太平洋**

印度石油天然气公司(ONGC)将为3月21-24日装运俄罗斯Sokol原油进行招标,截止日期为1月19日,投标有效日期至隔天.

越南PV Oil将为3月4-10日装运的40万桶Bunga Orkid招标,报价日期料在1月17-18日之间,投标有效期至1月20日.

PV Oil同时将提供3月装运的Su Tu Den现货原油船货,因产出增加,且瞄准来自日本的需求转强;该公司此前三个月停止供应此等级船货.

PV Oil也将为3月15-31日装运200,000至600,000桶中级低硫原油进行招标,截止日期为1月17日,投标价有效期至翌日.

印度石油公司(Indian Oil Corp)已透过招标从尼日利亚(奈及利亚)购进3月装运的2百万桶轻低硫原油.

多位交易商表示,印度石油公司从一大型厂商买进伯尼轻质原油及费卡多斯原油.这并未经过买卖方的证实,定价细节不明.

Sakhalin Energy将出售73万桶俄罗斯Vityaz原油,3月28日至4月4日间装运,标售将於1月17日结束,投标有效期至翌日.

**市场消息**

韩国和阿曼已同意合作,确保供应至韩国的石油及天然气稳定.韩国寻求不要加入美国制裁伊朗的阵营,思考其他选项,包括减少从伊朗进口原油.

伊朗周日警告称，当前伊朗原油遭国际禁运，若海湾阿拉伯邻国增加石油产出弥补缺口，他们将要承担後果。[ID:nCN1338802]

据媒体周日报导,中国总理温家宝敦促沙特对中国投资开放其庞大的油气资源.当前伊朗与西方紧张关系升级,伊朗对中国的原油出口亦令人关注.[ID:nCN1338992]

**EFS**

3月布兰特较迪拜期货转掉期(EFS)DUB-EFS-1M周一报3.02,较上周下跌0.53美元.

**价格**

0745GMT时,2月伦敦布兰特原油LCOc1上涨0.88美元,报每桶111.32美元.(完)