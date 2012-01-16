《亚洲原油展望》官方售价高企,料将令本周中东原油交易承压

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透东京1月16日电---交易商周一表示,中东原油本周料将承压,因3月原油交易展开之际,官方售价(OSP)处於相对偏高水准,需求则是因旺季接近尾声而走低.
交易商称,伊朗核计画导致的区域紧张情势持续支撑迪拜及布兰特油价,但现货市场实际需求似乎并未如此强劲.
亚洲-太平洋原油方面,本周有数起标案将截止,马来西亚国家石油公司(Petronas)料将为塔皮斯和其他品级提供销售招标.
**中东**
交易商称,3月卡塔尔马林原油可能以每桶折价超过0.50美元交易,折价幅度大於前月的0.10-0.20美元,因官方售价高昂打击买气.
交易商指出,3月巴林中质原油料将走强,交易溢价幅度可能高於上周的每桶溢价0.50美元.
卡塔尔的Tasweeq两批船货料在本周进行标售,一批为200万桶凝析油,另一批为540万桶al-Shaheen原油.
凝析油船货每桶料较迪拜现货报价升水约1.00美元,高於上月的升水0.70美元.
交易商称,al-Shaheen原油船货溢价料约2.50美元,略低於上月水准.
交易商表示,挪威石油生产商Statoil已初步预订了一艘超级油轮来运送200万桶北海原油至亚洲,因套利窗口仍旧敞开,这是该公司连续第二个月这麽做.
**亚洲--太平洋**
印度石油天然气公司(ONGC)将为3月21-24日装运俄罗斯Sokol原油进行招标,截止日期为1月19日,投标有效日期至隔天.
越南PV Oil将为3月4-10日装运的40万桶Bunga Orkid招标,报价日期料在1月17-18日之间,投标有效期至1月20日.
PV Oil同时将提供3月装运的Su Tu Den现货原油船货,因产出增加,且瞄准来自日本的需求转强;该公司此前三个月停止供应此等级船货.
PV Oil也将为3月15-31日装运200,000至600,000桶中级低硫原油进行招标,截止日期为1月17日,投标价有效期至翌日.
印度石油公司(Indian Oil Corp)已透过招标从尼日利亚(奈及利亚)购进3月装运的2百万桶轻低硫原油.
多位交易商表示,印度石油公司从一大型厂商买进伯尼轻质原油及费卡多斯原油.这并未经过买卖方的证实,定价细节不明.
Sakhalin Energy将出售73万桶俄罗斯Vityaz原油,3月28日至4月4日间装运,标售将於1月17日结束,投标有效期至翌日.
**市场消息**
韩国和阿曼已同意合作,确保供应至韩国的石油及天然气稳定.韩国寻求不要加入美国制裁伊朗的阵营,思考其他选项,包括减少从伊朗进口原油.
伊朗周日警告称，当前伊朗原油遭国际禁运，若海湾阿拉伯邻国增加石油产出弥补缺口，他们将要承担後果。[ID:nCN1338802]
据媒体周日报导,中国总理温家宝敦促沙特对中国投资开放其庞大的油气资源.当前伊朗与西方紧张关系升级,伊朗对中国的原油出口亦令人关注.[ID:nCN1338992]
**EFS**
3月布兰特较迪拜期货转掉期(EFS)DUB-EFS-1M周一报3.02,较上周下跌0.53美元.
**价格**
0745GMT时,2月伦敦布兰特原油LCOc1上涨0.88美元,报每桶111.32美元.(完)
--编译 李婷仪/王冠中;审校 张明钧
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。