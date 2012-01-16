〔东南亚股市〕全面下跌,受欧元区疑虑打击

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透曼谷1月16日电---东南亚股市周一下跌,商品相关及银行股领跌,此前标准普尔调降欧元区多个国家主权评等,再度引爆欧元区债务危机的担忧之情.
欧元区17个国家中有9个国家的评等遭到标准普尔下调,其中还包括原先拥有顶级债信评等的法国及奥地利;标准普尔并表示,将在近期内决定是否下调欧元区纾困基金的评等.
东南亚市场交投清淡,等待本周稍晚法国及西班牙公债标售的结果,这被视为是欧元区投资人信心的重大考验.
新加坡海峡时报指数.FTSTI重挫1.26%,跌幅居前,上周五则是大涨1.8%至五周高点.多位交易商表示,散户及短线交易员可能在本周进一步抛售,因农历年前有现金的需求.
菲律宾股市.PSI连续第二个交易日下跌,收低0.76%;上周菲律宾股市一度冲上记录新高,因有外资流入,而降息前景则是激发消费相关个股的买需.
汤森路透数据显示,截至周五的11个交易日,菲律宾股市共吸纳了1.91亿美元的外资流入.券商多表示,外资流入主要来自寻求良好报酬的全球基金.
马来西亚股市.KLSE下跌0.92%、印尼股市.JKSE滑落0.65%,泰国股市.SETI则是收低0.75%.
越南股市.VNI逆势上涨1%,升至近四周新高,连续第六个交易日上涨.多位交易商指出,越南股市本周可望续涨,因法人及外资对於绩优股有买需.
1109GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2756.49 -35.05 -1.26 +4.16 2646.35
马来西亚 .KLSE 1509.06 -14.01 -0.92 -1.42 1530.73
泰国 .SETI 1037.01 -7.80 -0.75 +1.14 1025.32
印尼 .JKSE 3909.69 -25.63 -0.65 +2.29 3821.99
菲律宾 .PSI 4578.92 -34.91 -0.76 +4.73 4371.96
越南 .VNI 357.87 3.54 +1.00 +1.80 351.55
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(完)
--编译 张明钧;审校 王冠中
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