〔OPEC月报〕下修2012年每日需求预估,受欧元区债务危机恶化冲击

《全球汇市》美元普涨，因美联储官员的鹰派讲话和欧洲政治风险
路透纽约2月21日 - 美元周二普涨，兑欧元有望录得两周来最大单日涨幅，受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话和欧洲政治前景的不确定性。
路透伦敦1月16日电---石油输出国组织(OPEC)周一在月报表示:
* 削减2012年全球需求增日预估至每日106万桶(先前预估为每日107万桶)
* 经济合作暨发展组织(OECD)欧洲成员国2012年原油日需求料减少16万桶,因经济前景悲观
* 欧元区债务危机恶化将进一步抑制欧洲原油需求,且会波及新兴国家需求
* OPEC将2012年市场对该组织原油日需求预估提高6万桶至3,015万桶,因非OPEC供应趋疲
* 根据二手信息,其12月原油日产出增至3,082万桶,为2008年10月以来最高 (完)
路透纽约2月21日 - 美元周二普涨，兑欧元有望录得两周来最大单日涨幅，受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话和欧洲政治前景的不确定性。
路透芝加哥2月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二跌至三周低位，交易员称，受压于南美大豆作物将丰产的预期。
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