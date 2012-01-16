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货币新闻 | 2012年 1月 16日 星期一 19:48 BJT

〔OPEC月报〕下修2012年每日需求预估,受欧元区债务危机恶化冲击

路透伦敦1月16日电---石油输出国组织(OPEC)周一在月报表示:

* 削减2012年全球需求增日预估至每日106万桶(先前预估为每日107万桶)

* 经济合作暨发展组织(OECD)欧洲成员国2012年原油日需求料减少16万桶,因经济前景悲观

* 欧元区债务危机恶化将进一步抑制欧洲原油需求,且会波及新兴国家需求

* OPEC将2012年市场对该组织原油日需求预估提高6万桶至3,015万桶,因非OPEC供应趋疲

* 根据二手信息,其12月原油日产出增至3,082万桶,为2008年10月以来最高 (完)

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