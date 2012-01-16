〔国际油市〕亚洲石脑油价格触及八日低点,裂解价差小涨

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透新加坡1月16日电---亚洲石脑油价格周一来到八个交易日低点,但裂解价差小幅上涨不到1%,部分交易商表示,尽管供给紧俏的状况逐步缓解,但尚未获得完全解决.
地中海地区的未交货订单先前受到恶劣天候影响导致交运受到影响,但如今也慢慢地完成交易,而波斯湾地区的供给则未完全恢复,因天候转为严寒令出口受到压抑.
目前受到影响的数量尚不明朗,让部分交易商揣测对整体市况的影响程度.
"目前相关讯息不多,但是波湾的出口仍旧偏低.此外,套利窗口目前关闭,能令市况获得部分支撑."一名交易商表示.
但湖南石油化学及韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)的裂解厂预定在3月进行岁修,在这期间预料至少将导致石脑油需求减损30万吨.
日本公开规格2月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格下跌5.25美元至每吨950.50美元,是自1月4日报938.00美元以来最低.
2月下半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK回升0.60美元至每吨114.93美元.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF上涨0.48美元至每桶15.54美元.
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK上涨0.87美元至每桶7.49美元,为1月10日报每桶7.53美元以来最高.
油品 价格 上日价格 变动
2012年2月石脑油NAF-1H-TYO 950.00/951.00 955.75 -5.25
现货石脑油净回值NAF-SIN 103.31/103.41 103.94 -0.58
97号现货汽油GL97-SIN 124.25/124.35 124.95 -0.65
95号现货汽油GL95-SIN 122.13/122.23 122.30 -0.12
92号现货汽油GL92-SIN 118.85/118.95 119.00 -0.10
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 15.49/15.59 15.06 +0.48 (完)
--编译 张明钧;审校 王冠中
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