〔国际油市〕2月航煤较柴油升水下跌,因航煤需求疲软

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透新加坡1月16日电---2月航煤较柴油升水周一下跌,因航煤需求持续偏低,且有更多供应进入现货市场.
路透数据显示,2月航煤/柴油升水下跌0.32美元至每桶负0.41美元.3月航煤/柴油升水下跌0.30美元至每桶负0.41美元.
有更多供应进入现货市场.交易商表示,Bahrain Petroleum Co (Bapco)继上周之後,正提供第二批2月装运的航煤船货.
交易商并表示,高硫柴油供应量也偏低,因亚洲需求持坚.
斯里兰卡的Lanka IOC从Reliance买进一组船货,包括21,000吨柴油和9,000吨含硫量0.25%的柴油,将於2月4-6日送至亭可马里(Trincomalee).
行业消息人士表示,台湾中油公司透过2011年一项和过剩数量有关的标案,在现货市场提供一批高硫柴油船货.
消息人士还说,预计台湾中油不会在1月和2月於现货市场提供含硫量500ppm的柴油船货,因为台湾的库存水平偏低.
另外,交易商表示,台塑石化据闻将卖出300,000桶或约38,000吨的航煤给某个买家,价格为较新加坡报价每桶溢价0.20-0.25美元,略高於此前售出的船货.
2月柴油裂解价差较迪拜原油升水上涨0.39美元,报每桶19.18美元.航煤裂解价差小涨0.07美元至每桶18.77美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 126.98 127.38 127.18 127.34 -0.16 -0.13
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 128.81 129.21 129.01 128.89 0.12 0.09
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 129.73 130.13 129.93 129.85 0.08 0.06
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 130.38 130.78 130.58 130.75 -0.17 -0.13
1月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 128.25 128.69 -0.44 -0.34
2月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 127.68 128.18 -0.50 -0.39 (完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
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