〔国际油市〕亚洲燃料油市场交投迟滞,等待更明确方向

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透新加坡1月16日电---亚洲燃料油跨月价差12个月曲线周一大致全线走稳,在2月定价月第一个交易日成交量介乎清淡至温和,预料2月定价月表现将较疲弱.
甫成为即期合约的2月/3月跨月价差、现货价差及船用燃料油升水均持稳在强劲价格水平,与上个交易日类似,交易商表示市场似乎缺乏方向.
"现在缺乏明确的方向--那些说市场被高估的人并没有卖出,而那些声称2月到达船货并没那麽大量的人也没有买进动作,"新加坡一位西方交易商说.
"今日的活动反应出上述状况,即有一项实货交易接近於周五的价格,每吨升水18.00美元,不像过去两周那样一片看涨,报价越拉越高."
2月/3月合约约有150,000吨以每吨14.40-14.75美元成交,区间上方较上交易日略低0.13美元.
类似的是,现货180CST燃料油和380CST燃料油的升水分别报每吨16.25和17.65美元,前者维持平盘,後者略跌0.35美元.除此之外,有一项20,000吨380CST燃料油交易以每吨升水18.00成交,较周五下跌0.05美元.
市场基本面料将走软,加深下月西方流入量料将庞大的预期心理,数量料将连续第二个月远高於400万吨.
不过有些交易商表示,这些数量实际上有一部分是针对中国原料市场的直馏船货,2月抵达的船货数量可能缺乏足够的航海用特定规格燃料.
2月和3月燃料油裂解价差大致持稳,分别贴水1.51美元和3.13美元,仅走阔约0.02-0.03美元,即使2月布兰特原油LCOc1在亚洲收盘下跌0.82美元,至每桶111.37美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 718.60 719.00 718.80 725.70 -6.90 -0.95
现货380CST燃料油 FO380-SIN 706.80 707.10 706.95 713.63 -6.67 -0.94
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 730.00 732.00 731.00 738.00 -7.00 -0.95
380CST船用燃料油升水 23.20 24.90 24.05 24.38 -0.32
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF16.00 16.50 16.25 16.25 0.00 0.00
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF17.50 17.80 17.65 18.05 -0.40 -2.22 (完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
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