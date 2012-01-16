《日本重要政经日程》--1月17日

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1月17日(二)
-- - 内阁会议,会後财务大臣安住淳召开记者会.
0120 - 一年期贴现国库券标售.
0130 - 30年期政府公债标售.
0200 - 12月发电数据
0600 - 投资信托协会12月数据.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 张若琪
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