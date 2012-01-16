〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数创近三年低位,船运前景黯淡

路透伦敦1月16日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一跌至近三年低点,因船只供应过剩且船运需求迟滞持续打压市场.

船运市场未来数月料面对船只供应过剩和经济形势低迷的困扰,这其中亦包括对於中国原材料需求前景的忧虑,这些都会令船运获利承压.

"(信评机构)标准普尔近期调降包括法国在内的数国欧洲国家的评等,看来全球市场仍有很大的不确定性,许多人预期全球贸易将非常缓慢地成长,"希腊经纪商Intermodal表示.

波罗的海乾散货运价指数下跌40点或3.8%,至1,013点,为2009年1月底以来最低.今年开年以来该指数已跌近40%.

"至於需求,情况看起来相当不稳,因近期受南美和澳洲的天候异现造成的混乱情况,已导致严重干扰并削弱本来就很疲弱的货运市场,"Intermodal表示.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌2.44%,海岬型船舶平均获利降至8,498美元,为去年5月20日以来最低.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌4.59%,该型船舶平均获利为9,611美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)